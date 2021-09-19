Манчестер Юнайтед планирует избавиться от ряда игроков

"Красных дьяволов" ожидание зимняя чистка состава.

Манчестер Юнайтед планируют усилить состав будущим летом, а для этого зимой "манкунианцы" намерены устроить распродажу.

Оле-Гуннар Сульшер определился с футболистами, с которыми он готов попрощаться уже зимой.

В "список Сульшера" попали Донни ван де Бек, Джесси Лингард, Фил Джонс, Эрик Байи, Антони Марсьяль, Диого Далот и Алекс Теллес. За счет продажи ряда игроков клуб намерен усилить состав в будущем на вырученные средства.

Отметим, что ван де Бек перешел в состав МЮ всего год назад за 40 млн евро, однако так и не стал в команде "своим".

thesun.co.uk

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