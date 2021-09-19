В Боливии в гамбургере нашли человеческий палец

Женщина начала есть гамбургер и обнаружила между листьями салата палец. Оказалось, что он принадлежит сотруднику компании.

В Боливии женщина заказала в фастфуд-заведении гамбургер и обнаружила в нем человеческий палец, пишет The Sun.

Женщина начала есть гамбургер и уже в процессе обнаружила палец между листьями салата.

Она пожаловалась администрации заведения, в которой объяснили, что гамбургеры они получают уже приготовленными и такого раньше не было. У посетительницы попросили извинений.

Отмечается, что после общения на камеру представитель компании сначала даже поклялся закрыть ресторан, но уже вскоре "продолжил обслуживать клиентов, как будто ничего и не произошло".

В полиция подтвердила факт происшествия.

Кроме того, выяснилось, что накануне указательный палец потерял именно один из работников компании.

Из-за скандала филиал фастфуд-сети временно закрыли, а компанию оштрафовали.