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Астрономы засняли стокновение Юпитера с неизвестным объектом (видео)

  6   0 19.09.2021, 04:13 | Новости, Видео, Общество
Астрономы засняли стокновение Юпитера с неизвестным объектом (видео)

Ученые наблюдали за планетой из-за прохождения на ее поверхности тени спутника Ио и заметили необычное явление.

В сети появилось видео момента столкновения неизвестного объекта с Юпитером. Как сообщает Earth Sky, столкновение произошло 13 сентября.

Наблюдатели следили за Юпитером в тот день, поскольку по поверхности планеты проходила тень ее спутника Ио. Наблюдения внезапно прервала яркая вспышка. Ее удалось снять нескольким астрофотографам. Среди них оказался астроном из Германии Харальд Палеске.

"Меня удивила яркая вспышка света. Это могло быть только ударом", - сказал ученый.

Он подсчитал, что зафиксированное им событие длилось всего две секунды.

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