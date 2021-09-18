В Йемене в результате атак хуситов погибли 45 человек. Люди погибли в ходе боев между правительственными войсками и хуситами в провинции Эль-Байда, расположенной в центре Йемена.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находившихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев", - рассказал агентству анонимный военный источник.

По его информации, за последние сутки в боях погибли около 25 боевиков и более 20 солдат правительственных войск.

Источник добавил, что хуситы продвигаются в соседнюю провинцию Абьян, контролируемую правительством.