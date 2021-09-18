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Месси может заработать более 100 миллионов евро за три года в "ПСЖ"

  7   0 18.09.2021, 09:08 | Новости, Спорт
Месси может заработать более 100 миллионов евро за три года в "ПСЖ"

Стали известны финансовые подробности контракта аргентинца с клубом.

Летнее трансферное окно подарила фанатам немало громких переходов, один из которых - уход Лионеля Месси из "Барселоны" и его приход в "ПСЖ" в качестве свободного агента.

Футболист подписал контракт с парижским клубом по схеме 2+1. Теперь стали известны некоторые финансовые детали этого соглашения.

По информации L'Equipe, зарплата аргентинца составляет 30 миллионов евро в год после вычета налогов, при этом 1 миллион евро он будет получать в криптовалюте.

Кроме того, за второй и третий сезоны, которые Месси проведет в команде, он получит еще по 10 миллионов в года в качестве бонуса за лояльность.

Таким образом, за три года в клубе звездный форвард может заработать 110 миллионов евро.

Фото Sportbox

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