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Путин заявил о десятках больных коронавирусом в своем окружении

  6   0 16.09.2021, 13:00 | Новости, Мир
Путин заявил о десятках больных коронавирусом в своем окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом "не один, не два", а несколько десятков человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет Корреспондент.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, выступая посредством видеоконференции в саммите ОДКБ, который проходит в Душанбе.

Он добавил: "К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но конечно, мы заинтересованы в участии, пусть дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией".

Путин подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов организации не просто нестабильная, но и несет новые вызовы и риски для безопасности стран.

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