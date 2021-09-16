Путин заявил о десятках больных коронавирусом в своем окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом "не один, не два", а несколько десятков человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет Корреспондент.

"Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал Путин, выступая посредством видеоконференции в саммите ОДКБ, который проходит в Душанбе.

Он добавил: "К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но конечно, мы заинтересованы в участии, пусть дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией".

Путин подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов организации не просто нестабильная, но и несет новые вызовы и риски для безопасности стран.