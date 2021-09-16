Перлинний браслет принцеси Маргарет продали за рекордні пів мільйона доларів (фото)

Фото: Getty Images Принцеса Маргарет на офіційному портреті до її 19-річчя

На аукціоні продали родинну коштовність Віндзорів, перлинний браслет принцеси Маргарет. Покупцеві прикраса обійшлася в рекордні пів мільйона доларів.

Про це пише Standard, інформує Фокус.

Перлинний браслет із діамантовою застібкою в стилі ар-деко, створений у 1925 році, був одною з улюблених прикрас молодшої сестри королеви Єлизавети. Принцеса Маргарет одягала його для офіційного портрета в 19 років.

Перлинний браслет вартістю в пів мільйона доларів. Фото: Daily Mail

Знаменитий знімок зробив відомий фотограф Сесіл Бітон 8 липня 1949 року. Опублікований він був у день її народження - 21 серпня.

Пізніше Сесіл записав у своєму щоденнику враження про цю зустріч. "Вона була на спортивному матчі в цей день, але вона прийшла і стрімко переодяглася в сукню, яку для неї вибрали. Це було досить нудна біла сукня з білого тюлю, розшите паєтками, але Маргарет мала в ньому прекрасний вигляд. Вона була сильно нафарбована, а її очі, пронизливо-блакитні, здавались котячими і лютими, чистими і юними", - написав фотограф.

Портрет принцеси Маргарет у 19 років. Фото: Getty Images

Знімок Маргарет став культовим і тиражувався багато разів. Ця історія підігріла інтерес до браслету, так що продали його за майже 400 тисяч фунтів стерлінгів, що становить понад пів мільйона доларів.

Раніше браслет вже виставлявся на торги Christie's в 2006 році.

Нагадаємо, виявилося, що внуки принцеси Маргарет скоро обженуть за популярністю своїх кузенів принців Гаррі та Вільяма.

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