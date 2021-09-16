Машовец: А если завтра вам расскажут, что у Путина в реальности растут рога, а на ногах копыта, вы тоже поверите?

Меня умиляют украинцы, которые на полном серьёзе верят в "смертельную болезнь" Путина, его участие в шаманских обрядах и прочий информационный дебилизм, разгоняемый орковскими специальными службами, якобы от лица "ужасно оппозиционных" и неких фрондирующих кремлёвскому режиму группировок "россиян-антипутинистов" типа Валерия Соловья, "генерала СВР" и прочих, якобы имеющих доступ к инсайдерской информации "из самых верхних эшелонов кремлёвского режима".

Мило... А если они завтра расскажут вам, что у Путина в реальности растут рога, а на ногах копыта, вы тоже поверите?

Об этом на своей странице в Facebook пишет координатор группы "ИС", участник АТО Константин Машовец, информирует UAINFO.org.

Я не понимаю... почему никто не хочет думать, размышлять, сопоставлять одно с другим, хотя бы пытаться делать самостоятельные выводы...? Причём не в каких-то сложных интеллектуальных вещах, а элементарных, простых и житейских. Почему все так повально ударились в какие-то дикие конспирологические теории и версии? Откуда эта непреодолимая тяга натянуть на свою башку обязательную "шапочку из фольги" от "вражьих излучений"?

В принципе, это всё же объяснимо... замена привычки трезво и реально взирать на окружающую действительность, абсолютно фантастически-дебильными теориями и предположениями напрямую влияет на образ и способы поведения как отдельного человека, так и довольно значительных социальных групп. И было бы наивным предполагать, что в той гибридной войне, которую сегодня ведёт наша страна против агрессора, противник не попытается воспользоваться возможностью манипулировать массовым сознанием населения нашей страны, в том числе, и особенно, в той части, которая напрямую влияет на объективную оценку и анализ окружающей каждого действительности...

Ибо, социум, который верит в то, что Путин сжигает в качестве жертвоприношений по 5 верблюдов за раз или регулярно "окунает свои персты в кровь чёрного волка" совершенно по-другому оказывает сопротивление врагу, нежели социум трезво глядящий на врага и способный реально оценивать как свои, так и вражьи возможности и способности.

Шановне паньство, должны же быть какие-то пределы, границы, я бы сказал фильтры информационно-психологические касаемо восприятия того потока информации, который на вас обрушивается из самых различных источников, особенно, в контексте самых животрепещущих вопросов.

Настоящая, реальная действительность намного многограннее и сложнее, нежели даже самые заковыристые или наоборот простые и логичные "всё объясняющие" теории и версии, предлагаемые вам самыми разными источниками (которые, в этой самой реальной действительности, в большинстве случаев, просто стараются сформировать у вас нужное им представление, а не "просто информировать").

- Порошенко убил родного брата...

- Зеленский и Ермак тайно пообещали Козаку сдать Украину...

- В Украине действуют тайные американские биолаборатории...

- А Иловайскую трагедию устроили на пару Порошенко с Муженко, что бы избавится от добровольцев и т.д.

СцукО, поймите же наконец...

Когда человек теряет способность отличать правду от лжи, он, по сути, становится беззащитен, причём, это справедливо, как для отдельного индивидуума, так и для больших и малых общностей людей.

И тогда, его поведение, реакция и образ действий становятся вполне прогнозируемы. Более того, ими становится вполне возможным и управлять, в том числе, в таких политически чувствительных сферах, как электоральные предпочтения или готовность к участию в протестных акциях и мероприятиях.

Когда вам рассказывают, что "Порошенко тайно, ночью встречался с Медведчуком в АПУ", а "Зеленский в Омане имел продолжительную беседу с Патрушевым", не торопитесь с выводами, посидите, подумайте, оцените. Кто, когда и с какими комментариями распространяет эту информацию, а главное, попытайтесь понять - зачем "до вашего сведения" доводят эти "эксклюзивные сведения из-под ковра".

Ведь понятно, что в обоих случаях вас пытались в чём-то убедить, при этом скромно умалчивая о содержании этих переговоров, или твёрдых доказательствах того, что они вообще состоялись.

"Воно-то зрада, але здаэться - місцями все-ж таки перемога... або навпаки..."

Константин МАШОВЕЦ