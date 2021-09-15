Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:50

Выборы в Госдуму РФ: Россия осознанно идет на манипуляции, непризнание выборов и конфронтацию

12:24

Казарин: Зеленский нашел смысл президентства – "евроремонт" страны и делает это так, как умеет

11:59

Унаслідок вибуху авто в Дніпрі загинула співробітниця ДСНС та ветеран АТО. ФОТО

11:20

Эйдман: России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать

10:55

Де не варто купувати долари, які купюри не приймуть і у кого зажадають паспорт: у НБУ озвучили правила

10:11

"Курорт для хлопчиків": Аваков закликав ОП позбутися Арестовича після слів про АТО (відео)

09:15

Гордон назвав три напрямки, з яких Росія може напасти на Україну

08:40

"Одеса – це не Україна": росіянин, який переїхав з РФ, "зашкварився" скандальною заявою (відео)

08:10

Російські найманці минулої доби чотири рази зривали "тишу" у зоні ООС

05:11

Глобальний борг наблизився до рекордних $300 трильйонів - IFF

00:44

Apple провела большую презентацию: что известно о новых iPhone и прочих новинках. ФОТО, ВИДЕО

23:07

В уряді відповіли, чи стане COVID-сертифікат "перепусткою" у метро під час локдауну

22:03

Україна більше не вірить обіцянкам Заходу – Кулеба

21:09

Через указ Зеленського ціна на електроенергію може підскочити вдвічі

20:01

Частині Росії та Криму загрожує водна катастрофа: російський вчений назвав терміни

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Выборы в Госдуму РФ: Россия осознанно идет на манипуляции, непризнание выборов и конфронтацию

  4   0 15.09.2021, 12:50 | Новости, Мир
Выборы в Госдуму РФ: Россия осознанно идет на манипуляции, непризнание выборов и конфронтацию

"Весь мир против нас!" - именно так можно охарактеризовать как внешнюю, так и внутреннюю политику России последних нескольких лет. Причём, в большинстве случаев, на конфронтацию с Западом идёт именно Россия, своими возмутительными и неадекватными действиями, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Так, стало известно, что Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Джона Салливана для обсуждения некоего вмешательства американских IT-компаний в выборы в Госдуму. Представитель МИД РФ Сергей Рябков сообщил дипломату о наличии у российской стороны неких "доказательств" нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами перед выборами в Госдуму.

Подобно рода обвинения, без существенных доказательств, выглядят смешно, особенно когда звучат от российской стороны, доказательств, вмешательства которой в выборы в США более чем достаточно. Между тем, реальный смысл такого финта МИД РФ в ином.

Дело в том, что в России готовятся к тому, что их выборы в ГосуДуму на международном уровне будут признаны нелегитимными. И не только из-за ожидаемых масштабных манипуляций, нарушений и ограничений присутствия международных наблюдателей.

Главной причиной их непризнания может использование ресурса оккупированных Россией территорий Украины, а именно, полуострова Крым и оккупированной части Луганской и Донецкой областей.

На сегодняшний день на этих территориях проводится активная агитация за партию "Единая Россия". Как известно, определённая часть местного населения была вынуждена получить паспорта РФ, что в виртуальном смысле их делало гражданами России. Но, только в виртуальном, ведь они таковыми не являются и в будущем не будут иметь права ни на стаж, ни на пенсии, ни на какие либо льготы, на которые имеют права реальные граждане РФ. Фактически, с этим паспортом они даже не могут выехать в Европу.

Но, в нынешнем сценарии, данный электорат нужен ЕР лишь как избирательная единица и не более того.

В Москве прекрасно понимают, что в ближайшей перспективе их может ожидать непризнание выборов в ГосДуму со всеми вытекающими последствиями. Например, депутаты данного созыва не будут иметь статуса официальных лиц и не смогут таковыми быть в рамках тех или иных визитов, либо при занятии тех или иных постов в международных структурах, например - ПАСЕ.

А потому и разыгрывается изначально карта "Весь мир против нас!", которая будет использована как оправдание того, что в мире, олигархическое скопление из нескольких сотен персонажей не будет признанно легитимным. И даже более того, Запад обвинят в попытках вмешательства в эти самые "выборы".

Собственно, конфронтация в этом году на политической арене может достигнуть своего апогея, который завершится изоляцией России, причём созданной самой же Россией. И, похоже, в Москве к этому уже готовы и не просто готовы, а даже более того, всё делают для того, чтобы именно так и случилось.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (350)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]