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В Болгарии пройдут третьи за год выборы парламента

  6   0 12.09.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Болгарии пройдут третьи за год выборы парламента

Следующие выборы в болгарский парламент состоятся одновременно с президентскими - 14 ноября.

Президент Болгарии Румен Радев объявил дату повторных парламентских выборов - уже третьих в текущем году. Они пройдут 14 ноября, в один день с президентскими выборами, назначенными ранее парламентом, сообщило накануне агентство БТА.

"Я распущу парламент как можно скорее и назначу двойные выборы... Таким образом мы сэкономим деньги и, что более важно, время", - сказал Радев.

Во внутренней политике Болгарии сложилась патовая ситуация. По итогам двух предыдущих выборов, прошедших 4 апреля и 11 июля, партия Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарская социалистическая партия (преемница компартии) и три популистских политических объединения не смогли найти партнеров для жизнеспособной коалиции.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, назначенное президентом вскоре после апрельских выборов.

58-летний бывший пилот истребителя и экс-командующий ВВС Румен Радев был избран на высший государственный пост в 2016 году. Его полномочия заканчиваются в январе 2022 года. Придерживающийся дружественной по отношению к России политике Радев намерен баллотироваться на второй президентский срок.

 

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