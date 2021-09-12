В Праге по запросу Украины задержали россиянина. Он участвовал в оккупации Крыма

В Праге, по запросу Украины, задержали россиянина Александра Франчетти. Он был причастен к оккупации Крыма в 2014 году.
Об этом пишет РИА Новости.
Первым о задержании сообщил представитель российских властей в оккупированном Крыму Александр Молохов.
По его словам, Франчетти, передадут Украине, якобы, "на верную смерть".
В посольстве Праги также подтвердили информацию о задержании.
Добавим, что за несколько дней до начала российской оккупации, Франчетти организовал группировку "Северный Ветер", которая отвечала за выявление "экстремистских групп", а также за охрану электропередач и газопровода.