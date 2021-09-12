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Белорус попал в тюрьму из-за анекдота про Лукашенко

  9   0 12.09.2021, 07:10 | Новости, Мир
Белорус попал в тюрьму из-за анекдота про Лукашенко

Мужчина,находясь в нетрезвом состоянии, рассказал анекдот о Лукашенко и назвал его "дебилом". Соответствующее видео он опубликовал в соцсети.

В Беларуси сторожа одного из промышленных предприятий обвинили в оскорблении президента и открыли против него уголовное производство. Дело закончилось приговором суда - полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает белорусское издание Наша Нива.

Поводом для обвинения сторожа Михаила Линтовського в оскорблении Лукашенко (наказание за оскорбление президента предусмотренное ст. 368 УК РБ, - ред.) стало видео, которое он опубликовал в соцсети "Одноклассники". Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, рассказал анекдот о Лукашенко и назвал его "дебилом".

По словам подсудимого, впоследствии он хотел удалить опубликованное, пока его никто не смотрел, но пошел на работу и забыл об этом. Вскоре к нему приехали сотрудники милиции и задержали его.

Миорский районный суд (Витебская область), рассмотрев дело, установил, что слово, которое использовал обвиняемый "имеет негативную оценку и ненормативную форму", наносит ущерб чести и достоинству, направлено на подрыв авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного образа Лукашенко.

За публичное оскорбление непризнанного белорусского президента сторожу назначили суровое наказание - 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

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