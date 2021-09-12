Онкологи рассказали, с какого возраста нужно проверяться на рак

Если родственники страдали от рака, нужно внимательно следить за здоровьем.

Специалист напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, необходимо за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак, передает storinka.com.ua.

«Например, если один из ваших родителей умер от рака в 56 лет, то стоит более внимательно следить за своим здоровьем с 46 лет», - пояснил Александр Аллахвердян.

Он отметил, что лучшим способом снизить риск онкологии является поддержание здорового образа жизни. Также нужно проходить регулярные обследования - делать флюорографию раз в год, сдавать анализы крови. Женщинам специалист посоветовал посещать гинеколога каждые полгода, а также еженедельно осматривать молочные железы на наличие образований.

Шведские специалисты из Каролинского института установили наличие связи между риском развития рака и группой крови человека.

Ученые проанализировали данные нескольких тысяч медицинских карт за 25 лет и выяснили, что меньше всего онкологическим заболеваниям подвержены обладатели второй группы крови. Кроме того, исследование показало, что люди с этой группой чаще ведут здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек.

Наиболее уязвимыми перед онкологическими заболеваниями оказались люди с первой группой крови.