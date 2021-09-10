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Блок Меркель передчуває поразку на виборах – The Economist

  4   0 10.09.2021, 19:58 | Новости, Мир
Блок Меркель передчуває поразку на виборах – The Economist

Армін Лашет/Facebook

Минулого місяця прихильники Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в одному з округів Берліна розклеювали передвиборчі плакати із зображеннями кандидата на посаду канцлера від ХДС/ХСС Арміна Лашета. Це була помилка, вважає один місцевий політик. Існують навіть розповіді про те, що деякі підрозділи ХДС по всій Німеччині відмовилися вивішувати плакати Лашета.

Під час двогодинної прогулянки Шарлоттенбургом та Мітте, іншими двома берлінськими районами, не було видно жодного плаката з кандидатами на посаду канцлера перед виборами в Німеччині, пише The Economist, інформує ZN.UA.

Деякі політики ХДС все ще упевнено поводяться на публіці, але подекуди вже відчувається настрій поразки.

Консервативна партія звикла до успіху: вона займала кабінет канцлера протягом 52 із 72 років існування республіки.

Партія фактично ніколи не отримувала підтримку нижче 31%. Але тепер перед ХДС стоїть реальна перспектива втрати влади.

Нове опитування Forsa показало, що Соціал-демократичну партію Німеччини підтримують близько 25% респондентів, ХДС/ХСС - всього 19%, а «Зелених» - 17%. У 2013 році ХДС/ХСС набрали 41,5%, а на останніх виборах 2017 року - 32,9%.

Що ж сталося? Багато хто вважає, що блок ХДС/ХСС допустив кардинальну помилку, коли обрав кандидатом на пост канцлера Лашета замість баварського політика Маркуса Зедера.

«У партії був вибір між перемогою із Зедером та програшем із Лашетом», - каже Манфред Гюльнер з Forsa. Він звинувачує апаратників ХДС, які боялися «захоплення» їх партії баварцями.

Інша точка зору, яку поширюють представники мережі консервативних політиків Berliner Kreis, полягає в тому, що ХДС втрачає виборців, оскільки втратив свою консервативну ідентичність під час керівництва Ангели Меркель.

«Це зовсім не так», - вважає політик з Баден-Вюртемберга Мануель Гегель, який стверджує, що успіх Меркель на попередніх виборах говорить сам за себе.

Політичний стратег Юліус ван де Лаар вважає, що проблеми випливають із погано спланованої передвиборчої кампанії, яка розпочалася лише у квітні: акцент на змінах, коли багато виборців хочуть стабільності, а також незграбна реакція Лашета на паводки в липні, що негативно вплинуло на його рейтинг.

Все це зіграло на користь кандидата від Соціал-демократичної партії Олафа Шольца, який деяким виборцям нагадує «клона» політичних поглядів Меркель. Він навіть деколи копіює її жести.

У своєму виступі 7 вересня Меркель рішуче підтримала Лашета і розкритикувала Шольца за те, що він не виключає коаліції з поляризуючою лівою партією.

Ще є ймовірність, що ХДС наздожене Соціал-демократичну партію: опитування були дуже мінливими в останні місяці. Але ця ймовірність не надто значна.

Гюльнер вважає, що партія дотримуватиметься свого вибору, але через це може програти.

Навіть дуже малоймовірний перехід в останню хвилину до Зедера може не дуже допомогти ХДС, резюмує видання.

ZN.UA

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