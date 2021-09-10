У стилі 60-х. Супермодель Коко Роша вийшла в світ в костюмі українського бренду. ФОТО

Коко Роша в костюмі українського бренду (Фото: @пресслужба Marianna Senchina)

Канадська супермодель Коко Роша прийшла на вечірку в Пенсільванії в костюмі українського бренду Marianna Senchina.

Коко Роша відвідала аутдор-вечірку в штаті Пенсільванія в США. Для виходу вона вибрала лляний укорочений жакет cross-body і міні-спідницю ніжно-рожевого кольору. Вона із задоволенням позувала фотографам, який працював на івент, інформує НВ.

Фото: @пресслужба Marianna Senchina



Фото: @пресслужба Marianna Senchina

Це модель з колекції весна-літо 2021, натхненної стилем 60-х років ХХ століття. Також варто відзначити, що рукава-буфи і нестандартні вирізи - це відмінні риси практично всіх колекцій дизайнера Маріанни Сенчиної.

Лукбук Marianna Senchina / Фото: @ Прес-служба Marianna Senchina

Нагадаємо, в листопаді минулого року супермодель, якій сьогодні, 10 вересня, виповнюється 33 роки, втретє стала мамою.

НВ