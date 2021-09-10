Сапожники без сапог: почему погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Сапожники без сапог. Гибель министра Зиничева пытаются представить каким-то чуть ли не подвигом, а она - проявление его полного непрофессионализма.

Опрошенные Новой газетой спасатели отметили, что "на водопады реки Иркингды стоит подниматься только со снаряжением, специальной обувью и палками", пишет социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Элементарно же, Ватсон. Любой турист об этом знает. Только не глава МЧС. Типичный случай сапожника без сапог.

Главный спасатель потащился на опасный природный объект без необходимого снаряжения, поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь подчинённых, стал фактически виновником гибели журналиста. И получил посмертно за всё это героя России от такого же чекиста не на своем месте.

Стандартная для России история, мужики посидели, выпили, вероятно, крепко, а потом их потянуло на приключения - а поехали на водопад смотреть!

Главный начальник над всеми спасателями страны должен же был понимать рискованность такой экскурсии. Но нет. Он же спасателем никогда реально не работал, а в ФСБ-ФСО другому учат.

Министр по чрезвычайным ситуациям создаёт смертоносные чрезвычайные ситуации. Министр культуры кичится своим бескультурьем (см. откровения Ольги Любимовой). Министры образования и здравоохранения разваливают образование и здравоохранение. Руководители антикоррупционных ведомств сами занимаются коррупцией. И так везде...

Игорь ЭЙДМАН, социолог