Восстания машин не произойдет, пока роботы не научатся ходить с чашкой кофе, – ученые

Исследователи говорят, что нынешней робототехнике пока недоступен целый ряд действий, которые люди выполняют интуитивно.

Новое исследование показывает, насколько недостижимым является обычный утренний ритуал людей для роботов, по крайней мере пока. Об этом сообщает Forbes, информирует Фокус.

По словам ученых, краеугольным камнем оказалась ходьба с чашкой кофе в руке. Не разлить горячую жидкость из чашки, пока мы идем через кухни, комнаты, кафе или по улицам, это то, что большинству людей удается без каких-либо дополнительных усилий. Но физика, которая лежит в основе этого обыденного действия, настолько сложна, что может сравниться с квантовой механикой, говорят исследователи.

"Несмотря на то, что люди обладают врожденной или приобретенной способностью взаимодействовать со сложными объектами, наше понимание этих взаимодействий - особенно на количественном уровне, почти равняется нулю", - говорит профессор электромеханики из Университета штата Аризона Ин-Ченг Лай.

Кофе - это горячая жидкость в чашке, которая может двигаться практически в любом направлении. Напиток взаимодействует с чашкой, которая взаимодействует с рукой, держащей ее. В свою очередь рука контролируется телом, которое перемещается в более масштабной среде. Все эти сложные компоненты складываются в повседневный утренний ритуал.

Слишком непростая задача для нынешней робототехники. Способность выполнять тонкие и подсознательные, но все еще сложные движения, может стать ключом к разработке более реалистичных протезов.

"При разработке "умных" протезов становится все более важной имитация естественных движений, которыми обладают человеческие конечности. Такие улучшения делают протезы более удобными для потребителей", - говорит студент-исследователь из Университета штата Аризона Брент Уоллес.

Уоллес и Лай провели исследование, в котором горячий напиток в чашке был заменен шариком. Ученые наблюдали за тем, как испытуемые перемещали шарик по чашке, при этом не позволяя ему упасть на пол.

Методы включали в себя ритмические вращения чашки как с высокой, так и с низкой частотой. Исследователи увидели в этом своего рода интуитивный навык, который позволят людям ходить с горячей чашкой кофе.

На основе проведенного эксперимента, ученые нашли способ объяснить, как люди могут взаимодействовать с динамической средой, что соответствует теории линейных стационарных систем, которая в свою очередь может применяться к роботизированным системам.

Теория линейных стационарных систем - это один из разделов теории динамических систем, который используется для изучения процессов управления техническими системами, а также для цифровой обработки сигналов и в других областях науки.

"Результаты этого исследования могут быть использованы для того, чтобы оснастить "мягкую робототехнику" человеческими навыками. Это поможет создавать более комфортные протезы, а также может быть применено в интерфейсе мозг-машина", - добавляет Лай.

Отметим, что мягкая робототехника, это направление в робототехнике, которое специализируется на создании роботов из мягких материалов, напоминающих ткани живых организмов.

Уоллес добавляет, что понимание таких простых на первый взгляд взаимодействий, может "открыть новую эру производства и автоматизации".

"Подражая динамичной форме поведения людей при взаимодействии со сложными объектами, мы сможем автоматизировать процессы, которые ранее считались невозможными", - отмечают ученые.

Известно, что первый случай, когда робот убил человека, произошел еще в 1981 году, когда роботизированная рука раздавила японца на фабрике Кавасаки. В настоящее время в мире используется более миллиона промышленных роботов, из которых половина трудится в Японии.

Первым в мире киборгом называет себя профессор кибернетики Кевин Уорвик, который имплантировал в свою левую руку компьютерные чипы. Они позволяют Уорвику управлять дверьми, искусственной рукой и "умной" инвалидной коляской.

Основатель Института робототехники Карнеги-Меллона Ханс Моравек считает, что к 2040 году роботы станут самостоятельными видом.

"Они могли бы заменить людей в любой важной задаче и, в принципе, смогли бы лучше управлять нашим обществом", - говорит Моравек.

Фокус