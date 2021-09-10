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Путин и Лукашенко согласовали "союзные" программы

  9   0 10.09.2021, 09:59 | Новости, Мир
Путин и Лукашенко согласовали "союзные" программы

Россия и Беларусь согласовали 28 союзных программ двух государств. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля, пишет Корреспондент.

"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал российский лидер.

Он напомнил, что на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил Путин.

Он сообщил, что уже завтра планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

"После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату", - добавил президент РФ.

В свою очередь Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Путиным заявил, что интеграция РФ и Беларуси носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран.

"Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много - и беглые, и живущие в Беларуси так называемые оппозиционеры, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо уже поставить точку в этих всех разговорах - наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер", - заверил Лукашенко.

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