Презентуємо офіційний трейлер анімації "Родина Адамсів 2"

Моторошні і примхливі герої родини Адамсів повертаються у новій частині культової пригоди! Якими екстравагантними вчинками вони дивуватимуть нас цього разу, дізнаємося вже 21 жовтня 2021, пише UAINFO.org.

В екстравагантну Мортішу вже вдруге перевтілилася телеведуча «Сніданок з 1+1» й акторка Людмила Барбір. Роль ексцентричного Ґомеса знову виконав актор театру та кіно Михайло Кукуюк!

Гадаєте, кріповіше вже нікуди? Легендарна сімейка Адамсів повертається у продовженні пекельно-драйвової анімаційної пригоди! Ще більше інтриг, переляків та дивакуватих жартів на будь-який смак!



