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Глава МЧС РФ Зиничев погиб не на учениях, а во время отдыха у водопада, - СМИ

  6   0 09.09.2021, 12:02 | Новости, Мир
Глава МЧС РФ Зиничев погиб не на учениях, а во время отдыха у водопада, - СМИ

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время посещения водопада, а не в ходе учений в Норильске, как утверждают власти РФ. При этом спасти его пытался второй погибший в этом инциденте, режиссер Александр Мельник - он сорвался в пропасть вслед за главой МЧС.

Об этом пишет издание Readovka со ссылкой на источники, информирует Фокус.

По данным РБК, Зиничев погиб, когда находился на водопаде Китабо-Орон, расположенном на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника. Смерть министра, как утверждает собеседник издания, наступила около 07:00, спустя два часа после того, как он вылетел на вертолете из Норильска.

"После инспекции учений Зиничев отправился осмотреть местную достопримечательность - водопад Китабо-Орон. Добраться туда можно только на вертолете", - сообщил источник, близкий к экстренным службам, изданию RTVI.

В свою очередь журналисты Readovka утверждают, что "обстоятельства трагедии отличаются от официальной версии". По их словам, погибший в инциденте режиссер Александр Мельник пытался спасти министра, который поскользнулся на покрывшемся льдом краю водопада и сорвался в пропасть. Также издание уточнило, что поездка главы МЧС в заповедный регион "носила туристический характер".

О том, что Зиничев погиб, пытаясь спасти режиссера, в частности, сообщила российская пропагандистка, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. По ее словам режиссер сорвался в воду, а Зиничев погиб, прыгнув за ним.

В МЧС РФ также заявили, что министр погиб "спасая человека" во время учений.

Президент России Владимир Путин назвал гибель Зиничева "невосполнимой личной утратой".

"Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", - говорится в сообщении Кремля.

С 2006 по 2015 год погибший руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций был личным охранником президента РФ. В 2016 году он был назначен заместителем директора Федеральной службы безопасности России.

Пост главы МЧС РФ мужчина занимал с 28 мая 2018 года.

Фокус

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