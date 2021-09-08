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Новоназначенный министр в правительстве талибов оказался одним из самых разыскиваемых агентами ФБР террористов

  12   0 08.09.2021, 19:05 | Новости, Мир
Новоназначенный министр в правительстве талибов оказался одним из самых разыскиваемых агентами ФБР террористов

Накануне радикальное движение "Талибан" объявило о формирования нового правительтсва Афганистана, куда вошли только талибы. Правительство возглавил соратник основателя "Талибана", а человек, занявший пост главы МВД находится в розыске за терроризм в США, пишет ZN.ua.

Сираджуддин Хаккани, новый министр внутренних дел, является сыном основателя сети Хаккани, которую Вашингтон классифицирует как террористическую группировку. Он является одним из самых разыскиваемых ФБР людей из-за его участия в атаках террористов-смертников и связей с "Аль-Каидой", передает Reuters.

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