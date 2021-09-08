Лікарі назвали продукт, який небезпечно вживати на другий день після приготування

Лікарі-дієтологи розповіли, який продукт не варто вживати на другий день через небезпеку харчового отруєння.

Як повідомляє Главком, про це пише MedicalNewsToday з посиланням на службу охорони здоров'я США.

Ідеться про одну з найпопулярніших круп у світі - рисову. Здавалося, що може бути простіше. Але медики кажуть, що з рисовою кашею потрібно бути обережним.

Справа у тому, що сирий рис часто містить спори Bacillus cereus, які можуть викликати розлади травлення. При цьому патогенні мікроорганізми можуть залишатися навіть після варіння рису і розмножуватися при зберіганні готового продукту. Тому вживання рисової каші на наступний день може бути подвійно небезпечним.

Лікарі кажуть, що вчорашній рис може викликати пронос, блювоту та інші проблеми з системою травлення. Навіть, якщо ви розігрієте рис заново, ці шкідливі бактерії не зникнуть.

При цьому відмовлятися від рису через це медики не рекомендують. Якщо його правильно зберігати, то він принесе організму більше користі, ніж шкоди.

Варто відзначити, що не можна зберігати рис при кімнатній температурі більше однієї години.

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