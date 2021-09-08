Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:00

По "стандартам" НАТО: про импортозамещение в экипировке спецназа ФСБ России

20:01

Лікарі назвали продукт, який небезпечно вживати на другий день після приготування

19:05

Новоназначенный министр в правительстве талибов оказался одним из самых разыскиваемых агентами ФБР террористов

18:01

Шляпу Наполеона с его ДНК выставили на аукцион (фото)

17:01

Российский Ту-160М2 – "Потемкинская деревня" Сергея Шойгу

16:02

Официально! Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

15:00

В "ЛНР" назревает транспортный коллапс

14:02

США помогали Украине организовать операцию по задержанию "вагнеровцев", – CNN

13:02

Стало відомо, хто в Держдепі США відповідатиме за політику щодо України

12:01

Фурса: Достойные кандидаты отказываются от министерских кресел? Тоже мне проблема

11:00

The Guardian прогнозирует, что будет с Европой после завершения "эры Меркель"

10:01

Портников: Розвал Росії – а що буде, якщо процеси дійсно запустяться?

09:00

Independent: Brexit змусив шотландців викидати їжу

07:00

Андрій Пятов: "Хочу, щоб вся команда більше говорила українською"

23:55

Телепортація можлива: AMD подала патент на миттєве переміщення кубітів

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Лікарі назвали продукт, який небезпечно вживати на другий день після приготування

  8   0 08.09.2021, 20:01 | Новости, Общество
Лікарі назвали продукт, який небезпечно вживати на другий день після приготування

Лікарі-дієтологи розповіли, який продукт не варто вживати на другий день через небезпеку харчового отруєння.

Як повідомляє Главком, про це пише MedicalNewsToday з посиланням на службу охорони здоров'я США.

Ідеться про одну з найпопулярніших круп у світі - рисову. Здавалося, що може бути простіше. Але медики кажуть, що з рисовою кашею потрібно бути обережним.

Справа у тому, що сирий рис часто містить спори Bacillus cereus, які можуть викликати розлади травлення. При цьому патогенні мікроорганізми можуть залишатися навіть після варіння рису і розмножуватися при зберіганні готового продукту. Тому вживання рисової каші на наступний день може бути подвійно небезпечним. 

Лікарі кажуть, що вчорашній рис може викликати пронос, блювоту та інші проблеми з системою травлення. Навіть, якщо ви розігрієте рис заново, ці шкідливі бактерії не зникнуть.

При цьому відмовлятися від рису через це медики не рекомендують. Якщо його правильно зберігати, то він принесе організму більше користі, ніж шкоди. 

Варто відзначити, що не можна зберігати рис при кімнатній температурі більше однієї години.

Раніше лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк поділилася своїм особистим топом корисностей для серця.

Нагадаємо прості рекомендації, як зробити харчування дитини корисним та повноцінним.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (182)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]