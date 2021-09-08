Российский Ту-160М2 – "Потемкинская деревня" Сергея Шойгу

В конце августа министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу устроил вояж по предприятиям ВПК РФ и посетил Казанский авиационный завода имени С.П. Горбунова. Данный визит был широко разрекламирован, особенно накануне выборов, в которых Сергей Шойгу принимает участие как кандидат №1 в составе партии "Единая Россия". И его образ в ходе этого визита был нарочито усилен так называемой первой, публичной демонстрацией строящегося на предприятии первого образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Безусловно, выглядело все очень пафосно и величественно, особенно в контексте нарратива о возрождающемся в России производстве стратегической авиации, если бы, конечно же, не одно "НО"...

Самолет, который показывали Сергею Шойгу в 2021 году и который называют Ту-160М2, на самом деле никакой не Ту-160М2, да и в принципе, его ему показывали точно в таком же состоянии ровно два года назад. То есть, за 2 года в состоянии стратегического бомбардировщика ничего не изменилось, да и "НО", как мы видим, на самом деле оказалось больше чем одно, но обо всем по порядку.

В ноябре 2016 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов официально обрадовал российских ура-патриотов заявлением, что на Казанском авиационном заводе начали производство стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Год спустя была проведена выкатка опытного образца якобы модернизированного Ту-160М2, а в январе 2018 в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в небо поднялся новый Ту-160М2.

В этой помпезной демонстрации возрождения некоего величия была ложка дегтя, а именно - в небо поднялся еще советский задел, остававшийся на протяжении двух десятилетий в недоукомплектованном состоянии. Дабы завершить его доукомплектацию и устроить пафосное представление, часть оборудования пришлось снять с других Ту-160, ставших донорами и в настоящее время находящихся в нелетном состоянии.

Крое того, поднявшийся в 2018 году в воздух самолет не являлся М2, поскольку у России не было технических и технологических возможностей проведения такой модернизации самолета. Причем как не было, так и нет.

В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Казань с инспекцией проводимой работы по возрождению производства Ту-160. В ходе этой инспекции ему показали начавшуюся работу над следующим Ту-160 и, вроде бы как все шло по плану. Но в действительности, Сергею Шойгу показали не созданный с нуля самолет, ведь за прошедший год Казанский авиазавод так и не смог освоить серийное производство основных составных частей фюзеляжа, крыльев, киля и т.д. Показали же Сергею Шойгу недоукомплектованный задел, оставшийся, опять-таки, со времен СССР.

К слову сказать, тогда Сергей Шойгу проговорился о главном, а именно, дословно сказал следующее: "Работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком. Первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году".

Фактически, Сергей Шойгу проговорился, что работы ведутся не над Ту-160М2, а именно над Ту-160М, что лишь подтверждало довод о неспособности России доводить данные самолеты до уровня "М2".

Но, важно другое. В ходе визита Сергея Шойгу на завод 27 августа 2021 года, стало очевидным не только то, что в нынешнем году строящийся самолет не то, что не взлетит, но даже не пройдет процесс выкатки, но и то, что работы по его строительству особо не продвинулись с 2019 года.

Конечно, попытки возродить производственные процессы усилиями КАЗ не могут не заслуживать внимания, но даже если нынешним специалистам удастся со временем вернуть замкнутый цикл производства элементов самолета, не факт, что культура производства позволит создать самолет, который летает. Не аварийный летательный аппарат, а именно выполняющий поставленные задачи.

С оглядкой на реалии российской авиации, катастрофу первого серийного Су-57 за три дня до сдачи в состав ВКС РФ, катастрофу первого серийного Бе-200ЧС, катастрофу Ил-112В и многие другие, я очень сильно сомневаюсь, что возрожденные Ту-160, если будут вообще возрождены, станут теми самолетами, на которых захочется российским пилотам летать.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)