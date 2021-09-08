Официально! Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

Отец американской певицы Бритни Спирс - Джейми - подал в суд запрос о прекращении 13-летнего опекунства над своей дочерью. По его словам, он желает ей только лучшего.

Об этом сообщает издание CNN.

Джейми Спирс считает, что его дочь должна получить шанс справиться самостоятельно с собственной жизнью.

"Как господин Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, - это лучшего для своей дочери. Если госпожа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться со своей собственной жизнью, господин Спирс считает, что она должна получить этот шанс", - сказано в документе.

Спирс отметил, что певица хочет самостоятельно контролировать свою жизнь без ограничений со стороны опекуна или суда.

Известно, что знаменитость также хочет иметь возможность принимать решения относительно своего медицинского обслуживания, контролировать деньги, которые зарабатывает, выйти замуж и родить ребенка.

Следующее слушание по делу состоится 29 сентября.