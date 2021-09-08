По "стандартам" НАТО: про импортозамещение в экипировке спецназа ФСБ России

С первых же дней введения санкций против России в связи с вторжением в Украину я пристально наблюдаю за тем, как они соблюдаются западными странами. В свою очередь, попытки нарушать санкции рядом компаний, а так же предпринимаемые Россией маневры по приобретению западного оборудования и технологий в обход действующих ограничений, лишний раз подтверждает то, что в РФ импортозамещение продолжает хромать. Причем на все четыре лапы, пишет военно-политический обозреватель александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Но если раньше я больше обращал внимание на поставки в Россию техники, например, французских безэкипажных противоминных катеров от ECA Group для нужд ВМФ РФ или легких австрийских самолетов DA42 NG для нужд ФСБ и МО РФ, либо высокотехнологичного оборудования, например УОСВ Ecomar для авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» или французских турбовальных двигателей Safran Helicopter Engines Ardiden 3G для вертолетов Ка-62, то оказывается Россия не смогла осилить и более простые направления. Например, российский спецназ одевается и экипируется сплошь и поперек по "стандартам" НАТО!

В настоящее время в открытых источниках появилось большое количество фотографий российских спецназовцев, из состава тех или иных силовых структур, в экипировке которых угадываются отнюдь не российского производства элементы. Что интересно, российские пользователи подмечают этот факт без лишней скромности и даже с какими-то элементами гордости.

В частности, в сети можно найти подтверждения тому, что бойцов управления «А» ЦСН ФСБ России экипируют в тактические рубашки G3 COMBAT SHIRT и тактические штаны G3 COMBAT PANT в расцветке MultiCam, производства американской компании Crye Precision.

Примечательно, что Crye Precision обеспечивает специальной экипировкой армию США.

Понятное дело, что это не прямая поставка, но согласитесь, "великая" Россия, грозящая ядерным пеплом США, не способно обеспечить своих спецназовцев качественными штанами и контрабандой завозит американские. На мой взгляд, это прекрасно, но еще не конец.

Для защиты органов зрения бойцы ЦСН ФСБ применяют тактические очки ESS Rollbar производства американской компании Eye Safety Systems, Inc. (ESS). Именно ESS на сегодняшний день является основным поставщиком тактических очков для подразделений морской пехоты США.

В ходе выполнения своих гибридных задач на Ближнем востоке российские спецназовцы в Сирии были экипированы французскими баллистическими очками Bolle Combat имеющих стойкость к мелким осколкам, летящим на скорости 849 км/ч, а автоматы АК-103 были укомплектованы оптикой от американской компании МIDWEST.

Кроме того российские ССО в Сирии комплектовались голографическими прицелами EOTech EXPS3 и увеличителями EOTech G33.STS, производства США, шведскими тактическими наушниками PELTOR COMTAC XPI, швейцарскими приборами ночного видения с функцией лазерного дальномера Vectronix MOSKITO.

Что уж говорить, даже оружейные ремни у спецназа "сверхдержавы" - американские MAGPUL.

Конечно, можно сказать, что спецназ многих стран мира экипируется теми или иными элементами производства других государств, но как же показательно, что именно "сверхдержава", грозящаяся стереть с лица земли НАТО, завозит для комплектации своих спецназовцев элементы производства этих самых стран НАТО. Странно, что за годы пропагандисткой войны против Североатлантического Альянса и стран Запада эта самая "сверхдержава" не смогла наладить производство высококачественной продукции для своих ССО и продолжает оставаться в зависимости от этого самого НАТО.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)