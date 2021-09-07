Во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

Во Вьетнаме суд приговорил к пяти годам тюрьмы 28-летнего мужчину за нарушение карантина и распространение коронавируса.

Как сообщает Reuters, мужчина был осужден за «распространение опасных инфекционных заболеваний», пишет НВ, информирует UAINFO.org.

Мужчина вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Он заразил восемь человек, один из которых умер из-за вируса после месяца лечения.

Также во Вьетнаме осудили еще двух человек до 18 месяцев и двух лет лишения свободы условно по тем же обвинениям.