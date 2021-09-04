Посол Катара объявил об открытии аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула снова открывается для принятия гуманитарной помощи и готовится к гражданским рейсам. Об этом сообщил посол Катара в Афганистане.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам посла Катара в Афганистане, техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов.
Посол добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.
Ожидается, что финансировать гуманитарную работу ООН в Афганистане будет Конгресс США. При этом США не будут финансировать новое правительство Афганистана под руководством "Талибана".