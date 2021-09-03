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Через неделю Беларусь станет российской?

  10   0 03.09.2021, 10:02 | Новости, Мир
Через неделю Беларусь станет российской?

Кремль готовит предвыборный аншлюс Беларуси 9-10 сентября во время встречи Путина с Лукашенко, когда они подпишут "дорожную карту" объединения двух стран. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что из 28 документов работа не завершена только по одному, однако этот вопрос будет решен в течение недели. Эти документы, по сути, предполагают аншлюс, поглощение Россией Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook пишет социолог Игорь Эйдман, информирует UAINFO.org.

Путин пытался навязать их белоруской стороне еще два года назад, к двадцатилетию проекта "Союзного государства". Однако тогда Лукашенко взбрыкнул и отказался. Вскоре он был за это жестко наказа. Такие люди как Бабарико и Цепкало явно по началу пользовались негласной российской поддержкой. Как опытный рэкетир, Путин вначале создал проблемы для Лукашенко, а потом помог ему решить их, получив взамен контроль над его активом - Беларусью. 

Путин подождал пока Лука зачистит Беларусь от демократической оппозиции и вообще любых свободомыслящих, а теперь вызвал его к себе на правеж. Ослабленному и запуганному Лукашенко внушили, что без поддержку Кремля Запад его быстро съест. Теперь он, скорее всего, упираться не будет и подпишет аншлюс с Россией...

Или все-таки взбрыкнет в последний момент? Ведь он хочет быть в Беларуси абсолютным наследственным монархом и передать трон младшему сыну. А в путинской "единой России", его ждет в лучшем случае роль белорусского губернатора. 

Аншлюс этот, поданный как "воссоединение братских народов", возвращение Беларуси в родную имперскую гавань, может стать гвоздем избирательной компании Единой России накануне выборов в Госдуму. Маленькой победоносной войны перед выборами устроить не удалось, так будет маленькое победоносное "воссоединение" - Беларусьнаш! Ну это, если Лука не заартачится в последний момент.

Игорь ЭЙДМАН, социолог

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