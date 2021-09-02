Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:01

Двенадцатая буква алфавита. ВОЗ начала отслеживать новый штамм коронавируса Мю

13:58

Убедить Байдена что-то поменять в вопросах диалога с РФ или Северного потока-2 Зеленскому не удалось – Илия Куса

13:02

Джеймс Бонд повертається! Вийшов фінальний трейлер стрічки "007: Не час помирати"

12:04

Принц Гаррі розкритикував противників вакцинації на церемонії вручення нагород GQ

10:59

Турция возведет свой "Пентагон" в форме полумесяца

10:00

Небоженко: На подиум "добровольно-принудительного" налогового декларирования должны выйти все без исключения чиновники Офиса президента

09:07

Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты

08:01

З 1 жовтня українці сплачуватимуть за електроенергію за новими тарифами: як зміниться платіжка

07:03

Выборы в Германии могут заставить Меркель остаться – СМИ

06:05

Россия и Китай наблюдают за отступающими США – The Wall Street Journal

04:02

Байден та Зеленський назвали головні теми їхньої зустрічі

20:01

Вчені розповіли, з чим було пов'язане одне з найшвидших потеплінь історії Землі

19:10

Запуск "Nord Stream 2" ще можна й потрібно зупинити – Вітренко

18:01

"Вплив на психіку людей – вкрай катастрофічний", – психолог про наслідки COVID-19

17:08

У Держслужбі з праці порахували: вигідніше сплатити ЄСВ за 10 років, аніж штраф за нелегальних працівників

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Двенадцатая буква алфавита. ВОЗ начала отслеживать новый штамм коронавируса Мю

  6   0 02.09.2021, 15:01 | Новости, Мир
Двенадцатая буква алфавита. ВОЗ начала отслеживать новый штамм коронавируса Мю

 

ВОЗ внесла еще один штамм коронавируса в свой список вариантов COVID-19, которые представляют интерес. В организации опасаются, что относительно новый штамм может частично ускользать от иммунитет, полученного в результате вакцинации или болезни.

Об этом сообщает The Guardian, информирует UAINFO.org со ссылкой на Фокус.

Речь идет о штамме Мю (12-я буква греческого алфавита), который также известен как B.1.621. Он был добавлен в список ВОЗ несколько дней назад. На данный момент этот штамм был обнаружен в 39 странах мира. Также ученые нашли в нем ряд мутаций, которые могут сделать штамм менее восприимчивым к иммунной защите.

Согласно еженедельному бюллетеню ВОЗ, штамм Мю имеет мутации, "указывающие на потенциальную способность ускользать от иммунитета". Предварительные данные говорят о том, что штамм Мю может ускользать от иммунной защиты как это делает Бета-вариант, который был впервые зафиксирован в Южной Африке. Правда, в отчете отмечается, что такие предположения еще должны быть подтверждены исследованиями.

Штамм Мю впервые появился в Колумбии в январе 2021 года. После этого в мире были зафиксированы отдельные случаи заражения и несколько более крупных вспышек. Также штамм вышел за пределы Южной Америки и был обнаружен в Великобритании, Европе, США и Гонконге. Доля штамма Мю составляет менее 0,1% из всех случаев заражения COVID-19 во всем мире, но он может набираться сил в Колумбии и Эквадоре, где на него приходится 39% и 13% случаев заражения соответственно.

Пока ученые стремятся выяснить, является ли штамм Мю более заразным и тяжелым, чем вариант Дельта, который преобладает в большей части мира.

"Ситуация со штаммом Мю в Южной Африке, особенно с одновременным распространением штамма Дельта, будет отслеживаться на предмет каких-либо изменений", - говорится в сообщении ВОЗ.

Как минимум, 32 случая со штаммом Мю были зафиксированы в Великобритании, где его неоднократно привозили с собой путешественники. Правительственное агентство Public Health England (PHE) отмечает, что некоторые из заразившихся штаммом Мю были привиты одной или двумя дозами вакцины от коронавируса.

В PHE считают, что штамм Мю так же устойчив к иммунитету от вакцины, как и Бета-штамм. Но необходимы дополнительные исследования, а также анализ реальных случаев заражения.

"В настоящее время нет доказательств того, что штамм Мю переносится тяжелее штамма Дельта, и маловероятно, что он более заразен. Но ускользание от иммунного ответа может способствовать распространению штамма", - отмечается в отчете.

Беспокойство из-за штамма Мю связано с несколькими конкретными мутациями вируса. Так, генетическое изменение, известное как P681H, было впервые обнаружено в штамме Альфа и связано с более быстрой передачей. Другие мутации, среди которых E484K и K417N, могут помочь вирусу уклоняться от иммунной защиты, что дает ему преимущество перед штаммом Дельта.

Підписуйся на сторінки UAINFO у FacebookTwitter і YouTube

Фокус

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (30)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]