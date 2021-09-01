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"Сотні жертв": у Панджшерській долині почалися важкі бої повстанців проти талібів, – CNN

  55   0 01.09.2021, 00:30 | Новости, Мир
"Сотні жертв": у Панджшерській долині почалися важкі бої повстанців проти талібів, – CNN

За словами прессекретаря Панджшерського опору Алі Назарі, між талібами і ними була угода про ненапад, але бойовики її порушили.

У Панджшерській долині Афганістану почалися бойові дії Панджшерського опору проти талібів. Про це повідомляє CNN, інформує UAINFO.org з посиланням на Фокус.

Як повідомив командир бійців Панджшерського опору, в районі перевалу Хавак, який з'єднується з Панджшером, ідуть важкі бої. Журналістам вдалося зв'язатися з бійцем, але зв'язок був нестабільним.  

"У нас до цих пір немає інтернету. Сили опору перебувають у Кулі Хісаре, зіткнення тривають. У талібів сотні жертв", — розповів боєць.

Видання не має можливості перевірити заяву про жертви, а також оцінити масштаб бойових дій. Однак у відеозверненні 30 серпня командир талібів Маулві Абдул Халік Фатех заявляв, що вони сподіваються знайти рішення шляхом переговорів. Пізніше джерела серед бойовиків підтвердили бойові дії.

"Була джентльменська угода про те, що жодна зі сторін не атакуватиме, але вчора вони спробували атакувати і увійти в Панджшер з півдня і півночі", — розповів Алі Назарі, прессекретар Панджшерського опору.

Бійці Талібану відступили, а Сили опору втратили кілька бронемашин.

При цьому в Twitter-акаунті Ахмада Масуда вийшов пост, в якому він стверджує, що не визнає Талібан і не здасться їм.

Ахмад Масуд — син Панджшерського лева Ахмада Шаха Масуда, національного героя Афганістану. Проти нього радянські силовики 9 разів влаштовували операції з ліквідації, але він виживав. Його син підняв повстання проти Талібану.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Талібан атакував Панджшерських повстанців. Повідомлялося про декількох загиблих талібів.

Фокус

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