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Вертоліт ВМС США розбився біля берегів Каліфорнії

  22   0 01.09.2021, 08:57 | Новости, Происшествия
Вертоліт ВМС США розбився біля берегів Каліфорнії

У США розбився військовий вертоліт \ фото ua.depositphotos.com

Вертоліт MH-60S Військово-Морських сил (ВМС) США, розміщений на авіаносці "Авраам Лінкольн", розбився в 111 км від міста Сан-Дієго в Каліфорнії.

Про це повідомляє Тихоокеанський флот США в Twitter, передає kommersant.

Причини інциденту та інформація про жертви не наводяться. За даними ВМС, аварія сталася під час звичайного польоту. 

"Відбуваються пошуково-рятувальні операції із залученням декількох підрозділів берегової охорони і флоту з повітря і на поверхні. Детальна інформація буде опублікована в міру доступності", - йдеться в повідомленні ВМС

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