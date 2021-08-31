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Унікальні знімки. Як виглядає ураган "Іда" з висоти 1,5 млн кілометрів

  2   0 31.08.2021, 19:04 | Новости, Мир
Унікальні знімки. Як виглядає ураган "Іда" з висоти 1,5 млн кілометрів

Фото: NASA

Коли ураган четвертої категорії обрушився на південне узбережжя США його силу і міць помітно було навіть з космосу.

На фотографії, яку зробив космічний апарат DSCOVR Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, видно ураган "Іда" з точки Лагранжа 1, яка знаходиться приблизно в 1,5 млн км від Землі, коли він обрушився на узбережжя Мексиканської затоки, повідомляє space.com, пише Фокус.

Фотографію оприлюднили представники Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Ураган "Іда" добре видно у вигляді білого завитка в центрі праворуч. Фото: NASA

Ураган "Іда" обрушився на штат Луїзіана, як ураган 4 категорії зі швидкістю вітру до 240 км на годину і проливним дощем. Це сталося через 16 років після руйнівного урагану "Катріна" 2005 року. Унаслідок майже 1 мільйон людей залишилися без електрики. Також очікується, що ураган викличе повінь і великі руйнування через сильний вітер.

За даними Національного центру США із спостереження за ураганами, пізніше ураган перекваліфікували на тропічну депресію - це тропічний циклон зі швидкістю вітру приблизно 60 км на годину і менше.

Робота виробничого центру NASA Michoud Assembly Facility і Космічного центру імені Джона Стенніса була припинена через ураган.

Michoud Assembly Facility є виробничим центром для нової двоступеневої надважкої ракети-носія Space Launch System, яку NASA готує для використання в програмі "Артеміда" - першої після місій "Аполлон" програми з висадки людини на Місяць.

Так виглядатиме ракета-носій Space Launch System. Ілюстрація. Фото: ISS

Урагани починаються з нічим не примітної грози над океаном. Коли вода в океані досить тепла, вона нагріває повітря над нею. Збільшується кількість потоків теплого повітря і знижується атмосферний тиск. Якщо присутній сильний вітер, зона низького тиску, що розноситься вітром, розсіюється. Але якщо сила вітру низька, зона низького тиску втягує більше повітря, який знаходиться поблизу і потім також нагрівається, піднімається і додається до зони низького тиску внизу.

У деяких випадках ця зона стає настільки великою, що її вітри починають обертатися силами Коріоліса, створюючи початок бурі, яка крутиться навколо ока урагану. Саме це надає ураганам таку тривалість і силу. Оскільки повітря, що всмоктується всередину і вгору, обертається, він ніколи не потрапляє в око урагану, щоб нейтралізувати низький тиск. Коли швидкість вітру досягає 119 кілометрів на годину, метеорологи вважають це ураганом 1 категорії. Сезон ураганів зазвичай триває з червня по листопад.

Фокус

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