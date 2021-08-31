Електронні лікарняні: повний перехід затримують на місяць

© Unsplash / National Cancer Institute

Міністерство охорони здоров'я підготувало наказ про перенесення дати повного переходу з паперових на електронні лікарняні з 1 вересня на 1 жовтня.

Як пояснив у коментарі «Суспільному» прессекретар МОЗ Роман Борщ, така затримка пов'язана з технічними проблемами.

Із трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували лише близько двох тисяч. Зокрема тому, що не всі лікарі мають доступ до комунікацій, особливо в «глибинках».

Тобто оформити електронний лікарняний вже можна в деяких лікарнях, але паралельно із цим до жовтня ще видаватимуть і паперові версії.

Електронний лікарняний Кабінет міністрів планував запровадити ще до квітня 2020 року. У лютому 2021 року Верховна Рада підтримала постанову про запровадження електронного реєстру листків непрацездатності (електронних лікарняних).

"Вечірні Вісті"