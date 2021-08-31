"Прогнози виявилися смертельно точними": Пентагон знав про підготовку теракту в Кабулі, – Politico

Фото: AP Photo Наслідки вибуху в аеропорту Кабула

Міністр оборони США Ллойд Остін доручив військовим готуватися до "події з масовими жертвами" за добу до атаки.

Як повідомляє Politico, посилаючись на джерела в Міноборони і стенограму, вище керівництво Пентагону знало про погіршення ситуації в Кабулі за 24 години до вибуху в аеропорту столиці Афганістану. інформує Фокус.

Хронологія подій перед терактом в аеропорту Кабула

Вранці в середу 25 серпня міністр оборони США Ллойд Остін доручив військовим керівникам відомства по всьому світу підготуватися до "події з масовими жертвами".

Голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі попереджав про важливі розвіддані, що вказують на підготовку "комплексного нападу". Командири, що перебували в Кабулі, заявляли, що найбільшу загрозу для нападу має абатство, де американські громадяни збиралися для евакуації.

Місце підриву терориста-смертника ІДІЛ. Фото: CNN

У день теракту, 26 серпня о 12:30 за афганським часом американські військові склали детальний план щодо закриття воріт до полудня. Однак на місці було прийнято рішення продовжити роботу, щоб британські союзники могли евакуювати свій персонал, який перебував у готелі "Барон" неподалік.

Робота затягнулася до самого вечора, коли в районі 18:00 за Кабулом терорист-смертник підірвався, убивши майже 200 чоловік і 13 американських військових. Як пишуть у виданні, прогноз військових "виявився смертельно точним".

Реакція Пентагону на публікацію

У Пентагоні, дізнавшись про отримання стенограми журналістами, намагалися зупинити публікацію матеріалу. При цьому інформацію, яка може перешкодити військовим операціям в аеропорту, публікувати в виданні не стали.

"Ми засуджуємо незаконне розголошення секретної інформації та виступаємо проти публікації історії, заснованої на ній, поки триває небезпечна операція", - заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

США попередили Талібан про потенційну загрозу

У Пентагоні звернулися до Талібану, щоб ті підвищили заходи безпеки в аеропорту. Бойовики ввели комендантську годину і розширили периметр безпеки навколо аеропорту. За даними силовиків, ІДІЛ і Талібан ворогують, тому в них немає підстав думати про їхню співпрацю.

Однак військове керівництво, як стверджують у виданні, висловило розчарування діями талібів, які рідко йшли на співпрацю і відганяли потенційних евакуйованих від воріт аеропорту.

Фокус