Батько голови Львівської ОДА отримав дозвіл на видобуток газу на Львівщині

Газовидобувне підприємство "Горизонти" отримало спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр на розробку Гірського родовища природного газу на Львівщині.

Співвласником підприємства є Зіновій Козицький - засновник однієї з найбільших у західному регіоні нафто- та газовидобувних компаній "Західнадрасервіс", батько чинного голови Львівської ОДА Максима Козицького, пише ZAXID.NET.

Як йдеться у спецдозволі №6551, ТОВ «Горизонти» дозволили користуватися надрами з метою видобування природного газу на території Гірської площі, зокрема Гірського родовища, що розташоване на території Стрийського та Дрогобицького районів, за 15 км на південний захід від міста Миколаєва.

Площа родовища становить 59,7 кв. м. Спеціальний дозвіл на користування надрами буде чинним до кінця січня 2035 року. Цьогоріч компанія, згідно з дозволом, планує провести сейсморозвідувальні роботи та почати бурити свердловини. Фінансування усіх робіт відбуватиметься власним коштом ТОВ «Горизонти».

Гірське газове родовище було відкрите кілька років тому, першу свердловину запустили 2018 року. Його видобувні запаси раніше оцінювали в 1 млрд куб. м. ТОВ «Горизонти», яке відкрило це родовище, планувало витратити на його розробку 82,766 млн грн.

ТОВ «Горизонти» ‒ газовидобувне підприємство, що проводить промислову розробку Берегівського газового родовища та Гірської площі, що на Львівщині, та продає видобутий газ. Власниками цієї львівської компанії є Зіновій Козицький та Карел Комарек через MND Ukraine (Чеська Республіка), котра також займається розвідкою, бурінням і видобутком газу.

Зіновій Козицький є власником групи компаній «Західнадрасервіс» - однієї із найбільших у своїй царині у Західній Україні. У регіоні група компаній займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природного газу, а також працює у галузі альтернативної енергетики (сонячні та вітроелектростанції). Упродовж 2019 року електростанції Козицького згенерували електроенергії на 655,4 млн грн.

До призначення посаду голови ОДА у лютому 2020 року Максим Козицький був одним з топменеджерів напрямку відновлювальної енергетики «Західнадрасервісу», однак згодом вийшов з родинного бізнесу.

"Вечірні Вісті"