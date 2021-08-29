Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с боевиками радикального движения "Талибан". Он предположил возможность таких соглашений путем "ливийской" модели.

Об этом сообщает Gazeteduvar.

"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобно "ливийскому"...Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?" - сказал он.

В чем заключается суть "ливийской модели"

Меморандум между Турцией и Правительством национального согласия (УНЗ) Ливии о безопасности и сотрудничестве в военной сфере, подписанный 27 ноября 2019.

Он охватывает практически любое направление военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и УНП.

В соответствии с положениями этого меморандума, Турция будет оказывать также помощь УНЗ в деле создания сил быстрого реагирования в составе воинских частей Ливии, разведке или в морском патрулировании.