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Аэропорт Кабула могут передать под контроль ООН

  9   0 29.08.2021, 18:08 | Новости, Мир
Аэропорт Кабула могут передать под контроль ООН

Организация Объединенных Наций может продолжить контролировать работу аэропорта в Кабуле после того, как Афганистан покинут военнослужащие США. О соответствующей инициативе заявили правительства Франции и Великобритании.

Об этом пишет France24.

Франция и Великобритания выступили с инициативой сделать хаб для гуманитарных миссий под эгидой ООН на территории аэропорта Кабула, где сегодня проходит эвакуация местных жителей и граждан других стран.

"Это крайне важно. Это обеспечило бы основу для неотложных действий ООН и позволило бы международному сообществу и каждому в рамках полномочий продолжать оказывать давление на талибов", - отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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