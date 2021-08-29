Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:32

США вышли на финальный этап эвакуации из Афганистана

12:05

В Украине сократились темпы вакцинации

11:33

Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон

11:06

Холифилд сообщил об отмене боя

10:34

Эпидпоказатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

10:07

Михайлюк заключил контракт с Торонто

09:35

В Чернигове на рынке изнасиловали девочку-подростка

09:08

В Украине за сутки обнаружили 1 906 новых случаев коронавируса

08:36

За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС

08:09

США призвали американцев срочно покинуть район аэропорта Кабула

07:10

"Ювентус" в шаге от возвращения Кина

06:11

Ученые назвали самый опасный вид курения

05:12

Subaru планирует выпустить новое поколение универсала WRX

04:13

Глава поселкового совета получил взятку за отвод земли под АЗС

03:05

До 95% поверхности океана будет непригодной для жизни через 80 лет

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

США вышли на финальный этап эвакуации из Афганистана

  2   0 29.08.2021, 12:32 | Новости, Мир
США вышли на финальный этап эвакуации из Афганистана

Американские войска перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана. Более тысячи мирных жителей в аэропорту Кабула еще ждут вылета.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя западных служб безопасности, дата и время окончания операции еще не определены.

"Мы хотим обеспечить, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, как только этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении.

В то же время представитель радикального движения "Талибан" заявил, что они готовы взять на себя ответственность за аэропорт после того, как США закончит эвакуацию.

"Мы ждем финального кивка от американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула", - сказал он.

Отмечено, что толпа желающих покинуть Афганистан у ворот аэропорта начала рассеиваться после предупреждения от правительства США о возможном нападении боевиков.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (693)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]