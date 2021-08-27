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Террористический акт в Кабуле на руку Талибану: российские пропагандисты помогут, – Коваленко

  2   0 27.08.2021, 10:59 | Новости, Мир
Террористический акт в Кабуле на руку Талибану: российские пропагандисты помогут, – Коваленко

Для понимания ситуации. ИГИЛ в Афганистане не особо жалуют. Причём, сами же талибы.

По сути, конфликт с талибами и прессинг со стороны международной коалиции привели к тому, что в Афганистане с ИГИЛ было, не настолько катастрофично, как в Ираке или Сирии, пишет в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Кроме того, сейчас талибы всячески стараются себя позиционировать как легитимную власть в Афганистане, с которой международное сообщество должно вести диалог как с равными. А для этого им нужно как можно дольше строить из себя цивилизованных. То есть, хотя бы пару месяцев не забивать женщин камнями, потому, что они умеют читать и не сжигать университеты. И этот взрыв, им, на первый взгляд, ну вообще не на руку... Или?

Ответственность за взрыв у ворот аэропорта в Кабуле на себя взяло ИГИЛ, то есть, террористическая организация, которая у всех на слуху, даже не смотря на то, что она практически полностью нивелирована. И под таким контекстом в информационное пространство в ближайшее время могут начать массово ретранслировать нарратив о том, что международное сообщество должно объединиться с Талибан в борьбе против ИГИЛ.

Но, кто осмелится на такое вещание? Конечно же, российские рупоры кремлевской пропаганды.

Ведь не зря вчера в Кабул прибыло трио российских пропагандистов известных своим информационным участием в кровавых провокациях от Донбасса до Нагорного Карабаха: Александр Коц, Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.

Вчера приехали, а сегодня уже взорвалось. Не неделю назад и не две недели назад, или 15 августа, когда творился наибольший хаос в столице Афганистана и, реализовать теракт было намного проще, да ещё с куда большими жертвами. Нет - именно сегодня, по приезду российского пропагандистского десанта, курируемого МО РФ и непосредственно находящихся в ведении ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Уверен, что в ближайшее время мы именно от них услышим истошные рассказы про ИГИЛ в Афганистане и недвусмысленные намёки на то, что только Талибан сможет справиться с новой террористической угрозой. Ну, а весь цивилизованный мир должен помочь талибам, фактически их признав.

Что же, цель приезда россиян в Афганистан становится более явной, и я ровным счётом не исключаю, что данный террористический акт был проведён в первую очередь в интересах Талибан. Ну, а друзья из Москвы уже помогут, чтобы на этой трагедии террористическая организация поимела максимально возможный профит.

Наблюдаем!

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

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