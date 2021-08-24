В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет для эвакуации, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула. В частности он сообщил, что украинский самолет "захватили другие люди".

Об этом сообщает "Громадське радио".

По его словам, неизвестные были вооружены, в том числе огнестрельным оружием.

"Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".