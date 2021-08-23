Путин поручил построить новые боевые корабли

В России одновременно начали строить два подводных крейсера, два корвета и две подлодки.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 августа, распорядился начать строительство боевых кораблей для ВМФ РФ на трех верфях - в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает ТАСС, Путин участвовал в церемонии по видеосвязи из Кубинки, где открылся форум Армия-2021.

Уточняется, что в Северодвинске заложены два подводных крейсера стратегического назначения Дмитрий Донской и Князь Потемкин, на Амурском судостроительном заводе - два корвета Грозный и Буйный, а на Адмиралтейских верфях две подлодки Можайск и Якутск проекта Варшавянка.