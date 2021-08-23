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СБУ провела учения возле линии разграничения на Донбассе (видео)

  2   0 23.08.2021, 20:33 | Новости, Видео, Общество
СБУ провела учения возле линии разграничения на Донбассе (видео)

Участие в учениях приняли представители СБУ, ВСУ, штаба ООС, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы.

СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсиям и террористическим угрозам на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 23 августа.

Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Учения все еще продолжаются и закончатся только в начале сентября. За первую неделю участникам удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.

"Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета", - сказано в сообщении.

Во время тренировок отработали:

- задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;

- перехвата преступников, бежавших из города;

- меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);

- зав;

- захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;

- ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Также во время учений обнаружили схрон с боеприпасами:

- три ручных противотанковых гранатомета - РПГ-22;

- два ручных противотанковых гранатомета РПГ- 26;

- ручной противотанковый гранатомет РПГ- 18;

- мину МОН-50;

- три гранаты РГД-5;

- две гранаты Ф-1;

- семь взрывателей;

- почти четыре тысячи патронов калибра 5,45;

- 20 патронов калибра 7,62.

Как выяснилось, схрон устроил в 2014 году один из сепаратистов. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Участие в учениях приняли представители СБУ, ВСУ, штаба ООС, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, а также члены органов государственной власти и местного самоуправления.

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