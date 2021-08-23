СБУ провела учения возле линии разграничения на Донбассе (видео)

Участие в учениях приняли представители СБУ, ВСУ, штаба ООС, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы.
СБУ завершила силовую фазу учений по противодействию диверсиям и террористическим угрозам на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 23 августа.
Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Учения все еще продолжаются и закончатся только в начале сентября. За первую неделю участникам удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.
"Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета", - сказано в сообщении.
Во время тренировок отработали:
- задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;
- перехвата преступников, бежавших из города;
- меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);
- зав;
- захват "диверсанта", планировавшего взрыв в центре города;
- ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.
Также во время учений обнаружили схрон с боеприпасами:
- три ручных противотанковых гранатомета - РПГ-22;
- два ручных противотанковых гранатомета РПГ- 26;
- ручной противотанковый гранатомет РПГ- 18;
- мину МОН-50;
- три гранаты РГД-5;
- две гранаты Ф-1;
- семь взрывателей;
- почти четыре тысячи патронов калибра 5,45;
- 20 патронов калибра 7,62.
Как выяснилось, схрон устроил в 2014 году один из сепаратистов. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Участие в учениях приняли представители СБУ, ВСУ, штаба ООС, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и Госпогранслужбы, а также члены органов государственной власти и местного самоуправления.