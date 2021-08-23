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Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана"

  4   0 23.08.2021, 14:30 | Новости, Мир
Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана"

Президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана". По его словам, все будет зависеть от поведения талибов.

Об этом сообщает пресс-службу Белого дома.

Кроме того, глава американской администрации заметил, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и "пока что в целом соблюдало" обещание не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

Он ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов: "Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников "Талибана", - ред.)".

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