Оператор "Северного потока-2" опроверг информацию о достройке газопровода

Информацию о том, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до 23 августа опровергла компания-оператор Nord Stream 2 AG. Об этом сообщают росСМИ, пишет ZN.ua.

Там заявили, что подобные заявления являются спекуляцией.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода. Более 99% трубопровода уже завершены, и мы проинформируем о завершении трубоукладки в надлежащее время", - заявили в компании.