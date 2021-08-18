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Талибы захватили военную технику, которую США предоставили Афганистану

  10   0 18.08.2021, 14:04 | Новости, Мир
Талибы захватили военную технику, которую США предоставили Афганистану

Террористическое движение "Талибан" захватило значительную часть военной техники США, предоставленной армии Афганистана. Точное количество вооружения, которое оказалось у талибов, неизвестно.

Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает USA Today.

По его словам, у США нет уверенности в том, что "Талибан" готов передать технику обратно.

Салливан рассказал, что талибы опубликовали фото военных вертолетов "Черный ястреб". Их США передавали афганским силам безопасности для защиты от "Талибана".

Президент Афганистана Ашраф Гани попросил вертолеты у главы США Джо Байдена, когда приезжал на встречу в Вашингтон. Советник Белого дома отметил, что тогда у Байдена был выбор. Он мог не дать военную технику из-за риска попадания ее к талибам. Но он предоставил вертолеты, чтобы военные могли использовать их для защиты Афганистана от террористов.

Обозреватель

 

 

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