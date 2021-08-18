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У Києві на братських могилах в Маріїнському парку монтують сцену для італійського тенора. ФОТО

  39   0 18.08.2021, 15:02 | Новости, Общество
У Києві на братських могилах в Маріїнському парку монтують сцену для італійського тенора. ФОТО

24 серпня там запланований концерт італійського тенора Андреа Бочеллі / facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

У Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року почали монтувати сцену.

Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів, інформує УНІАН.

Він зазначив, що металеві конструкції розмістили саме на братських похованнях. Прокопів зауважив, що обране місце знаходиться у реєстрі нерухомих пам'яток.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену?  Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток.  Зверніть увагу на фото - сцена стоїть просто таки на пам'ятному знаку", - написав він. 

Згідно з програмою до Дня незалежності, 24 серпня на площі Конституції у Маріїнському парку відбудеться концерт італійського тенора Андреа Бочеллі.

У листопаді 1917 року на території парку відбулося перше масове поховання: навпроти Маріїнського палацу було поховано учасників Жовтневого збройного повстання.

У лютому 1918 року в братській могилі на території парку було поховано близько 750 загиблих робітників-арсенальців - учасників Січневого збройного повстання, серед них - голова київського ревкому Леонід П'ятаков.

Пам'ятник у вигляді гранітної урни на постаменті встановили 1935 року перед головним входом до Маріїнського парку навпроти Маріїнського палацу.

Під час Другої світової меморіал було зруйновано та у 1949 році відновлено зусиллями архітектора Зиновія Чечика.

У ході подій Євромайдану урну і таблички було знищено.  

УНІАН

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