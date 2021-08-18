У джунглях Бразилії відкрили новий вид мавп. Чому лише зараз?

Новий вид мавп-ігрунок знайшли в джунглях Амазонії Rodrigo Costa Araújo / Twitter

Як повідомляє Sci News, новий вид амазонських мавп роду Mico був ідентифікований групою дослідників на чолі з доктором Родріго Коста-Араужо з Museu Paraense, Еміліо Гоельді з Федерального університету Амазонас, доктором Томасом Хрбеком з Федерального університету, інформує ZN.ua.

Новий вид широконосих мавп-ігрунок роду Mico виявили в лісах Амазонки. Приматів назвали на честь бразильського професора Гораціо Шнайдера, який зробив величезний внесок у вивчення різноманітності й еволюції мавп. Тому тепер цей підвид мавп називають "ігрунка Шнайдера" (Mico schneideri).

Вчені вважають, що в Амазонії найбільша фауна приматів у світі. В регіоні налічують 146 різних видів і підвидів приматів, що становить 20% від світового різноманіття.

Проте різноманітність і поширення приматів Амазонки залишаються погано вивченими, а ще й брак даних ускладнює їхнє збереження. Амазонські мавпи з роду Mico - маловідомі види цього регіону, тому є пріоритетом для досліджень.

Мавпа Шнайдера (Mico schneideri) була відома ще з 1995 року, проте її помилково відносили до іншого підвиду мавп Емілії (Mico emiliae).

Після того як вчені порівняли зовнішній вигляд різних мавп-ігрунок з роду Mico, то стало чітко видно, що особини з межиріччя Журуєна і Телес-Пірес мають досить своєрідне забарвлення.

Від інших видів ігрунки Шнайдера добре відрізняються за кольором шерсті. Виявилося, що поперек у них світло-сірий, а нижня частина тіла і лапи оранжевого відтінку.

Ігрунка Шнайдера має обмежений ареал проживання. Вона живе в межиріччі Джуруена-Телес-Пірес в бразильському штаті Мату-Гросу. Ареал виду обмежений річкою Джуруена на заході та річкою Телес Пірес на сході.

Південна частина ареалу виду менш виражена, але простягається до джерел річок Журуєна і тілес-Пірес, але не південніше від міста Лукас-ду-Ріу-Верде.

ZN.ua