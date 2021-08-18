Епідситуація в Україні загострюється, критична ситуація з COVID-19 вже у 16 регіонах – KSE

Епідемічна ситуація в Україні продовжує загострюватись, критична ситуація з COVID-19 нині вже спостерігається в 16 регіонах в порівнянні з чотирма на минулому тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Епідемічна ситуація в Україні продовжує загострюватись і поки що вона залишається все ще контрольованою: ліжка з киснем та реанімаційні ліжка заповнені на 10% та 15%. Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею", - сказав він.

За словами аналітика, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перебуває на безпрецедентному для України низькому рівні - менше 3%.

"Проте ми бачимо все нові тривожні дзвіночки, які додаються до тих дзвіночків, які були на попередніх тижнях - госпіталізації зараз переважають виписки вже на чверть. Навантаження на систему охорони здоров'я вже прискорюється. За тиждень вже 16% пацієнтів додатково потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння - на минулому тижні зростання було в 9%", - додав він.

Ганиченко зазначив, що критична ситуація з COVID-19 зараз вже в 16 з 25 регіонах: Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській областях, Києві, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській, Вінницькій областях.

Ще три регіони перебувають у стадії зростання захворюваності на COVID-19 - Черкаська, Кіровоградська та Тернопільська області.

"Поки що там показники тримають на "зеленому" рівні епіднебезпеки, але тенденція загрозлива - динаміка дужне погана. Ця динаміка є розпорошеною, зараз немає явних драйверів цього зростання на рівні країни. Це збільшує ризик того, що зростання може початись із довільного регіону", - зауважив він, додавши, що на минулому тижні критичною ситуація була в чотирьох регіонах.

"Вечірні Вісті"