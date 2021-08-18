Офіційно: Петраков очолив збірну України з футболу

Чемпіон світу-2019 зі збірною U-20 Олександр Петраков виконуватиме обов'язки головного тренера національної команди України з футболу.

Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.

Зазначається, що Петраков отримав одноголосну підтримку членів Виконкому УАФ.

Відтепер він, за словами Павелка, "готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов'язки головного тренера".

"Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни", - написав президент УАФ.

ТСН