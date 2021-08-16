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Албания примет беженцев из Афганистана по просьбе США

  5   0 16.08.2021, 05:12 | Новости, Мир
Албания примет беженцев из Афганистана по просьбе США

На этой неделе администрация Байдена провела переговоры с Косово и Албанией о защите афганцев, связанных с США, от репрессий талибов, пока они не завершат процесс утверждения своих виз в США.

Албания приняла запрос США о временном приеме афганских беженцев, которые подают заявки визы для въезда в Соединенные Штаты на фоне взятия Кабула Талибаном, сообщает Reuters.

Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал, что администрация президента США Джо Байдена недавно попросила Албанию оценить, может ли она служить транзитной страной для ряда афганских беженцев, конечным пунктом назначения которых являются Соединенные Штаты.

"Мы не будем говорить нет не только потому, что наши великие союзники просят нас об этом, но потому, что мы - Албания", - сказал Рама.

На этой неделе источники сообщили Reuters, что администрация Байдена провела переговоры с такими странами, как Косово и Албания, о защите афганцев, связанных с США, от репрессий талибов, пока они не завершат процесс утверждения своих виз в США.

В Косово глава администрации премьер-министра Альбина Курти сказал, что его правительство поддерживает контакты с властями США по вопросу размещения афганских беженцев с середины июля.

"Мы тщательно выполняем большую логистическую, техническую, охранную и социальную работу", - говорится в заявлении.

В 2014 году Албания приняла около 3000 членов Народной организации моджахедов Ирана и они поселились в лагере недалеко от Дурреса, главного порта страны.

korrespondent.net

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